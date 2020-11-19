أعلن موقع «قوقل» الأمريكي طرحه تحديثا جديدا لتطبيقه «قوقل مابس» ربطه بصورة كبيرة بفايروس كورونا المستجد. ووفق موقع «جي إس إم آرينا» التقني المتخصص (الأربعاء) يحوي تحديث خرائط قوقل ميزات جديدة، تساعد المستخدم على تجنب عدوى الفايروس المستجد أثناء التنقل، عبر مجموعة معلومات إضافية حول الإرشادات المحلية والقيود المفروضة، ومواقع الاختبار الخاصة بالفايروس في الأماكن المحيطة بالمستحدمين.ويتضمن التحديث إمكانية استخدام وسائل النقل العام، والتي تحتاج إلى الحرص على التباعد الاجتماعي، كما يقدم معلومات حول معدل الازدحام المتوفرة في الخرائط. كما يتيح معاينة ميزات التحكم الصوتي، التي يمكن تمكينها بواسطة وضع القيادة الجديد لمساعد «قوقل» الذكي في الخرائط (وهي تقنية تقتصر على الناطقين باللغة الإنجليزية وفي نطاق الولايات المتحدة فقط)، مع ملاحظة أن هذه الإضافات الجديدة تعمل في خرائط قوقل لأجهزة «أندرويد» و«iOS».