بعد إعلان نجاح لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد كورونا، في أغسطس الماضي، تتصارع شركات العالم لإنتاج لقاح آمن وفعال لتخليص العالم من كابوس الجائحة التي قتلت أكثر من 1.3 مليون حول العالم. ويبدو أن الجهود ستؤتي ثمارها. ووفق CNBC الأمريكية يؤكد مصنعو 5 لقاحات أنها ستكون جاهزة خلال 2-6 أشهر، رغم اختلاف فعالية كل منها وطريقة تطويره، واللقاحات هي: لقاح مودرنا الذي أثبت فعاليته بنسبة 94%، بينما حقق لقاح فايزر- بيو إن تيك فعالية تزيد على 90%، أما لقاح أكسفورد فجاء بنتائج ممتازة بين المصابين غير المسنين، فيما طورت جونسون آند جونسون لقاحا بتقنيات مماثلة للقاح إيبولا.