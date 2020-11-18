تسلم السفير السعودي في مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي ضبطت في مصر، من وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، خلال احتفال أقيم مساء (الثلاثاء) بمناسبة مرور 118 عاماً على تأسيس متحف التحرير المصري. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد نقلي أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظاً على الموروث التاريخي، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعاونهما في المجالات كافة، ما أثمر عن عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي بالمملكة سيقام قريباً.