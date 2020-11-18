بمجرد إعلان لجنة جائزة نوبل صباح (الأربعاء) عن تأجيل مراسم تسليم الجائزة، سارع برنامج الأغذية العالمي، الفائز بجائزة نوبل للسلام 2020، بالرد ببيان عاجل خلال ساعة من التأجيل، قال فيه: «امتثلت إدارة البرنامج مرغمة على تأجيل المراسم، واتفقنا أن يتم تسليمها بشكل مباشر في أوسلو الشهر القادم بسبب جائحة كورونا». ووفق «أسوشيتد بريس»، كان متوقعا أن يسافر ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، إلى العاصمة النرويجية لتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن المنظمة التي فازت بالجائزة المرموقة، لجهودها في مكافحة الجوع، إلا أنه سيتلقاها الآن خلال حفل افتراضي في 10 ديسمبر القادم.وأضاف بيان «الأغذية العالمي»: «في ظل القيود الحالية في أوسلو، لن يتسنى إقامة الحفل أو أي مراسم أخرى من البرنامج التقليدي للحائز على الجائزة بطريقة جيدة لها قيمتها.. نأمل أن يتمكن بيزلي من إلقاء محاضرة نوبل في قاعة مدينة أوسلو العام القادم اعتمادا على تطور الجائحة، عندها قد يمكن أيضا إقامة مأدبة نوبل، على شرف البرنامج».