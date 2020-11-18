يبدو أن أياما قليلة تفصل العالم عن لقاح فايزر الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بشكل كبير، إذ أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان مشترك، اليوم (الأربعاء) أنهما سيطلبان ترخيصا من الوكالة الأمريكية للأغذية والدواء، لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة».

وأكدتا أن لقاحهما المشترك للوقاية من كوفيد -19، فعال بنسبة 95 % بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق. وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نشرت الأسبوع الماضي أظهرت فاعلية «تزيد عن 90 %».

وفي تفاصيل التجارب التي أجرتها الشركتان، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد - 19، في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

يذكر أن الشركتين أعلنتا مطلع الأسبوع الماضي أن اللقاح أثبت فعاليته «فعّال بنسبة 90%»، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

كما أوضحتا أن الحماية من الفايروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.