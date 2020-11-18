كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إطلاقه عروض سلسلة من أفلام برنامج «تجريب» على الإنترنت، بهدف إبراز المواهب السعودية الصاعدة. ويمنح «تجريب» صناع الأفلام الحرية للخروج بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون. إذ لن يشعر صنّاع الأفلام المقبولون في البرنامج بأي شعور بالوحدة حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول.وسيعرض المهرجان 11 فيلما عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، بدأت بالفعل من (الأربعاء) وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وسيتم عرض فيلمين في اليوم الواحد لمدة أسبوع كامل.وكان من المقرر أن ينطلق مهرجان البحر الأحمر بدورته الأولى في الفترة من 12-21 مارس الماضي، إلا أنه تأجل بسبب جائحة فايروس كورونا، والقيود المفروضة للتباعد الاجتماعي، ما دفع إدارة المهرجان حينها لتقديم بعض فعالياته «أونلاين» للتماشي مع النهج العام الذي تتخذه المهرجانات حول العالم لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.الأفلام المرشحة للعرض18 نوفمبر: «عار»و«101 طريقة عمل جوازك»21 نوفمبر: «صورة لا ذاتية»، و«في حضرة القمر»23 نوفمبر: «ودقت الساعة»، و«القاري».25 نوفمبر: «نفور»، و«نفس».28 نوفمبر: «تذكرني»، و«لون الغروب»30 نوفمبر: «محطة الشمس النائمة»