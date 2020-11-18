احتفل محرك البحث العالمي «قوقل» (الأربعاء) بالذكرى 71 لميلاد الفنان المصري أحمد زكي، الملقب بـ«النمر الأسود». ووضع «قوقل» صورة لأسطورة السينما المصرية على صفحة البحث الرئيسية في مصر، وبمجرد الضغط عليها تتحول مباشرة إلى سيرة ذاتية للفنان الذي يعد واحدا من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية.ولد أحمد زكي، في 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في دلتا مصر، وقدم الكثير من الأدوار في مشواره الفني، تتعدى 60 فيلما قام ببطولة أغلبها، أبرزها النمر الأسود، البيه البواب، زوجة رجل مهم، الراقصة والطبال، البريء، كابوريا، البيضة والحجر، الراعي والنساء، مستر كاراتيه، سواق الهانف، ناصر 56، أيام السادات، معالي الوزير، وأخيرا حليم.ولم تقتصر أعمال زكي على السينما، إذ قدم عددا من الأعمال المسرحية، والمسلسلات التلفزيونية.ويعد أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين تواجدا في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له.