أعلنت موسوعة «غينيس» العالمية تسجيلها 4 أرقام قياسية جديدة لـ3 خليجيين، خلال مهرجان الأرقام القياسية 2020، أحد أكبر المهرجانات الذي يقام سنويا لمحاولات تحطيم الأرقام القياسية حول العالم.وقالت الموسوعة في بيان نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» (الأربعاء): «حقق 3 مواطنين إماراتيين 4 أرقام جديدة في غينيس، ما يرفع عدد الأرقام التي حصدتها الإمارات إلى 425 رقما قياسيا مسجلاً، ما يضعها على صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفارق كبير».وحققت الإماراتية الدكتورة خولة الرميثي رقما قياسيا بأسرع وقت للسفر إلى قارات العالم السبع، في ظل الظروف الاستثنائية للسفر خلال العام الجاري، بسبب فايروس كورونا، إذ تمكنت من الوصول لجميع قارات العام خلال 3 أيام و14 ساعة و46 دقيقة، متفوقة على الأمريكيتين «كاسي ستيوارت» و«جولي بيري»، صاحبتي الرقم السابق 3 أيام و20 ساعة ودقائق، في ديسمبر2017.فيما حصد الإماراتي العالمي عمير بن سعيد المهيري، لقبين عالميين في اليوم ذاته، لأطول قفزة منحدر على لوح تزلج، وأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية، متفوقاً بفارق كبير على رقمي الفرنسي جيرومي ماكوارت، الذي احتفظ بهما منذ عامي 2004 و2005.أما الرقم القياسي الرابع فكان من نصيب ميرة الحوسني وابنتها لطيفة، إذ اختارت الأم الجوارب الملونة، كرمز عالمي للكروموسوم الإضافي لدى أصحاب الهمم ذوي «متلازمة داون»، واستخدمت 1447 جوربا لتكتب كلمة «السعادة» باللغة العربية في لوحة كبيرة تبعث عبرها رسالة حب وأمل لحاملي كروموسوم السعادة الأكثر بهجة في العالم، فيما اختيرت حديقة الأولمبياد الخاص في منارة السعديات بأبوظبي، لتكون حاضنا للوحتها الفنية.