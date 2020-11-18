كشف مؤلف رواية «الرياض نوفمبر 90» الروائي السعودي سعد الدوسري (الأربعاء) عن اتجاه «Studios MBC» إلى بدء العمل على تحويلها إلى مسلسل مطلع العام القادم 2021، مؤكدا أنه قدم سيناريو وحوار المسلسل للمجموعة.يأتي ذلك بعد عامين من انطلاق «Studios MBC» أحد الأذرع الإنتاجية لمجموعة «mbc» التي تركز على إنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية، وهو ما يراه الدوسري محققا لأمنية طالما طاردها أجيال من الكتاب، مثمنا جهود نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام لمجموعة الـ«MBC» علي الحديثي، مشيرًا إلى أن حجم سقف الطموحات آخذ في الارتفاع لصالح الإبداع المنتمي لهذه الأرض والمتشبث بها. وسرد الدوسري عبر حسابه على «تويتر» مسيرة زمنية رأى أنها تمثل حجم التغيير الذي يحدث، حيث كانت الرواية عام 1991 بمثابة منشور سياسي، وفي 2012 شاركت بتحفظ في معرض الرياض الدولي للكتاب وفازت بجائزة وزارة الثقافة كأفضل عمل أدبي حينها، وفي 2020 تصدت لها أهم منصة تلفزيونية عربية.وتفاعل عدد من الكتّاب والنقاد مع إعلان الدوسري تحويل الرواية مسلسلاً، إذ قال الكاتب ناصر الحميدي: «حتما سيتوج هذا العمل الضخم روائيًا بالنجاح دراميًا، لأنه يجسد حقبة اجتماعية نشهد اليوم تحولها إلى واقع»، فيما عدّ المختص في الإعلام والتسويق محمد بن طرجم، الخطوة توجهًا جميلاً، مؤملاً أن يقترب السيناريو والإخراج من روعة الرواية الأصلية، وأن يضيف لها بعدًا جماليًا آخر. ورحب الناقد السينمائي رجا المطيري بما أسماه الترجمة البصرية المميزة للرواية، مضيفًا: إن كان من أمنية فهو أن تستمر «MBC» على هذا التوجه المبارك، وأن تعمل على روايات سعودية أخرى، مشيرًا إلى أن بلادنا غنية بكتاب القصة والرواية والسيناريو، وهم الأفضل والأقدر على سرد تفاصيل حكايتنا.