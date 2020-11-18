في حفلة خلت من الجمهور بسبب تفشي فايروس كورونا، خطفت لينكا النمر (لبنانية الأصل) لقب ملكة جمال بوليفيا 2020، متفوقة على 21 مرشحة منافسة، بينهن شقيقتها الصغرى. وفازت النمر (23 عاماً) قبلها بمسابقة ملكة جمال العاصمة، وهي طالبة تدرس العلاقات الدولية بجامعة محلية، طولها 176 سنتيمترا، واعتاد أفراد عائلتها المشاركة في مسابقات الجمال منذ سنوات. ووفق صحيفة «لوس تيمبوس» المحلية (الأربعاء)، تلم لينكا بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وبعض كلمات العربية، وتهوى العزف على الكمان. يذكر أن والدتها لينكا ديربك فازت قبل الزواج بعام واحد بلقب ملكة جمال الرياضة في «سانتا كروس دي لاسييرا» أكبر مدن «بوليفيا» بأمريكا الجنوبية.