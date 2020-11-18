في حوار صحفي، كشف الممثل العالمي جورج كلوني إنه تبرع بمليون دولار لكل من أصدقائه الـ14 المقربين، فيما علقت زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين: «لو كان متزوجا لما فعلها». ووفق مجلة «GQ» (الأربعاء)، أكد كلوني أنه لم يكن لديه أسرة لينفق عليها وقتها، لذا شعر بالسعادة لمنح أمواله لأصدقاء ساعدوه واقترض منهم أموالا قبل شهرته، وكان ينام أحيانا في منازلهم. وتابع كلوني: «دعوت أصدقائي على العشاء وسلمت لكل منهم حقيبة تحوي مليون دولار نقداً». واستدرك: «لكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، ومع دخول شخصين آخرين صغيرين لحياتي، تبدلت كل الأمور».