كشف الشرطة الهندية أنه تم توجيه اتهام بالقتل بحق 4 أشخاص، على خلفية مقتل طفلة كانت تبلغ من العمر 7 أعوام، شمالي البلاد، تردد أنها تعرضت للخطف والاعتداء الجنسي، ثم القتل، قبل انتزاع أعضاء من جسدها واستخدامها في طقوس غامضة، والتهام كبدها.

وبحسب مسؤول الشرطة بريجيش سريفاستافا، تردد أن زوجين لم ينجبا أطفالا في قرية بمنطقة كانبور، بولاية أوتار براديش، دفعا 1000 روبية (13 دولارا) لقريب لهما، وآخر من جيران الطفلة، مقابل قتلها من أجل طقوس تهدف إلى جعلهما قادرين على الإنجاب.

وقال سريفاستافا: «إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق».

وأشارت الشرطة إلى أن الرجلين اختطفا الصغيرة ليلة مهرجان الأضواء «ديوالي»، وبعد ذلك اعتديا عليها جنسيا، ثم قتلاها وهما مخموران.