تشهد مناطق سيبيريا الروسية حاليا تشكل طفرة جديدة لفايروس كورونا. وذلك حسب ما أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا في مؤتمر أونلاين «معلومات علمية جديدة عن فيروس كورونا» الذي عقد يوم 17 نوفمبر الحالي.

وقالت آنا بوبوفا: «نشهد بعض التغيرات في الفايروس التاجي الذي يدور في منطقة سيبيريا الروسية، ما دفع بنا إلى طرح افتراض بأن هناك نموذجا متحورا جديدا للفايروس التاجي».

وحسب «روسيا اليوم»، أشارت آنا بوبوفا إلى أن التحورات المكتشفة لا تجعل الفايروس أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على الأوضاع المتعلقة بوباء «كوفيد – 19». وتابعت: إن مركز «فيكتور» الروسي للبيولوجيا المجهرية في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا هو مكتشف تلك الطفرة، وكل ما نشهده من تحورات فايروس كورونا في مناطق روسيا المختلفة لا يجعله أكثر أو أقل خطورة ولا يؤثر ذلك على أهمية الوباء، مؤكدة أن هيئة حماية حقوق المستهلكين لديها إمكانات لرصد كل التغيرات التي تحدث بالفايروس في روسيا ولو كانت طفيفة.

وأعلنت رئيسة الهيئة في تقرير قدمته في المؤتمر أن «كل سلالات فايروس كورونا أتت إلينا في الربيع الماضي من أوروبا الغربية وليست هناك سلالة واحدة استوردتها روسيا من الصين».