أطلق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «تويتر» اليوم خدمة جديدة لمستخدميه تسمى «فليت»، تسمح للمستخدمين بعرض صور أو مقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة.

وحول الخدمة الجديدة أوضحت «تويتر» أن البعض لا يشعرون بالراحة عند التغريد بسبب الطبيعة العلنية للتغريدات وبقائها في الصفحة الشخصية طوال الوقت، كما أنهم يشعرون بالضغط أحياناً لجمع الإعجابات أو الحصول على إعاده تغريد، ولهذا تبقى الكثير من التغريدات في قسم المسودات. ولإتاحة المزيد من الراحة للأشخاص، قامت بإطلاق ميزة Fleets، والتي تمكّن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة من خلال أفكارهم العابرة أو الآنية.

وأشارت «تويتر» أنه تبيّن من خلال الاختبارات التي أجرتها في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، أن ميزة Fleets ساعدت الناس على الشعور براحة أكبر عند انضمامهم للمحادثة. كما أن الأشخاص الذين يمتلكون ميزة Fleets كانوا أكثر حماسة للمشاركة بالمزيد من المحادثات على تويتر سواء من خلال ميزة Fleets أو الرسائل الخاصّة. أما الأشخاص الجدد على المنصة، فوجدوا أن ميزة Fleets هي وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في خواطرهم. ولأنه ما يتم مشاركته عن طريق ميزة Fleets يختفى بعد يوم فقط، أعطى ذلك المزيد من الراحة للأفراد لمشاركة أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بشكل أكبر.

ويمكن للأفراد تضمين تغريدات أو صور أو مقاطع الفيديو عند إنشائهم Fleets، كما أن لديهم خيارات متنوعة للخلفية والنصوص. و لمشاركة تغريدة عن طريق Fleets، ما على الأفراد سوى النقر على أيقونة «مشاركة» أسفل التغريدة، ثم على «مشاركة في Fleets» وإضافة رأيهم من خلال مشاركة النصوص أو الرموز التعبيرية. وسوف تتوفر الملصقات stickers وكذلك خاصية البث المباشر قريباً في ميزة Fleets.

ويمكن لمتابعين حساب ما رؤية Fleets في الجزء العلوي من الخط الزمني. ويمكن لأي شخص يرى ميزة Fleets في حال كان الحساب عاماً. وفي حال كانت الرسائل خاصّة مفتوحة، فيمكن عندها لأي شخص الرد على الـ Fleets المنشورة. ويمكن الردّ على Fleets من خلال إرسال رسالة خاصّة أو رمز تعبيري من الشريط السفلي للشاشة، ومن ثم متابعة المحادثة عبر الرسائل الخاصة.