سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، (الثلاثاء)، بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة «لوسيرا هيلث» عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويعمل الاختبار عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.

وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

وفرضت بعض المدن والولايات الأمريكية حظرا للتجول أو حدّت من التجمعات لمكافحة انتشار فايروس كورونا، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الاتحادي، ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 17 ولاية.