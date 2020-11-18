كشف عالم أسترالي أن كمية فايروس كورونا المستجد التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم، حتى الآن، تساوي تقريباً حجم ملعقة شاي.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، أشار مات باركر، عالم الرياضيات الأسترالي، إلى أن الكمية الإجمالية للفايروس، التي أصابت أكثر من 53 مليون شخص حول العالم، تبلغ نحو 8 ملليلترات فقط، أي ما يعادل تقريباً حجم ملعقة شاي.

ووضع باركر افتراضات عدة للتوصل إلى هذه النتيجة، التي علق عليها، قائلاً: «كل الفوضى الواقعة في العالم الآن تعود إلى كمية فايروس بحجم ملعقة صغيرة».

وأضاف: «جسيم الفايروس صغير جداً، رغم قدرته الكبيرة على تدمير الخلايا الأخرى».

وأجرى باركر تقييما على 300 ألف حالة إصابة جديدة يومية في جميع أنحاء العالم، من خلال تقدير عدد الخلايا في كل مصاب بالفايروس، بناءً على المسحات الطبية والأبحاث.

وبافتراض أن كل حالة جديدة أصيبت لمدة 14 يومًا، قام بعد ذلك بحساب عدد الأشخاص الذين يحملون الفايروس حاليًا.

وتوصل باركر في النهاية إلى أن الكمية الإجمالية للفايروس التي أصابت أكثر من 53 مليون شخص حول العالم تبلغ نحو 8 ملليلترات.

يذكر أن عدد الوفيات بالفايروس تجاوز مليونا و327 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.