أظهرت دراسة حديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا يزيد خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني بنسبة 60%. ووفق «إندبندنت» البريطانية، درس باحثو جامعة جنوب أستراليا بيانات نحو 9000 بالغ صيني، فتوصلوا إلى أن استهلاك البيض على المدى الطويل، أكثر من 38 غراما يوميا، رفع خطر الإصابة بالسكري 2 بنسبة 25%، وارتفعت إلى 60% لمن تناولوا أكثر من 50 غراما، أي ما يعادل بيضة يومياً. وقالت عضو التدريس في الجامعة مينغ لي: «النظام الغذائي عامل مهم في الإصابة، وقد ركزنا على متطوعين تحولوا من النظام الغذائي التقليدي القائم على الحبوب والخضراوات إلى آخر غني بالبيض واللحوم».