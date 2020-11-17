طور فريق مهندسين بريطانيين سيارة كهربائية هي الأولى من نوعها، مصنعة بالكامل من مواد بلاستيكية معاد تدويرها وبطباعة ثلاثية الأبعاد، تصل سرعتها القصوى إلى 72 كلم/ساعة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية لا تصدر أي انبعاثات من السيارة Chameleon، التي تعني الحرباء، وتعمل ببطارية تزن 150 كيلوغراما، فيما حجمها بحجم ثلث السيارات العادية، وتتسع لشخص واحد فقط، وتعمل لمدة 30 دقيقة قبل الحاجة لإعادة الشحن. وقالت الشركة: «صنّع النموذج الأولي خلال 3 أشهر، إلا أننا قادرون على إنتاج سيارة كل 48 ساعة». أما عن اسمها فيقول مدير التصنيع ديفيد سبايت: «لأنه يعكس قابليتها للتكييف والتعديل بما يناسب الاستخدامات المختلفة».