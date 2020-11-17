كشف تقرير حديث زيادة الفعاليات التجارية والمهنية عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا بنسبة 1100%. وقال التقرير الذي أصدرته W7Worldwide السعودية للاستشارات الاستراتيجية (الإثنين) أن الزيادة سجلت خلال شهر أبريل 2020، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وذلك لتأثير الأزمة على قطاع تنظيم الفعاليات والمؤتمرات حول العالم. وأكد التقرير أن نجاح تنظيم فعالية افتراضية يتطلب 5 خطوات، هي: التخطيط للفعالية والأجندة، والتأكد من إنشاء محتوى مناسب للفعالية، وتوفير مشاركين ورعاة جادين، وعلاقات إعلامية جيدة، علاوة على تنويع البرامج للحفاظ على تفاعل الجمهور والاهتمام بتأسيس المنصة الرقمية بمميزات متقدمة، ومساحات اجتماعات، إضافة إلى تمييز الفعالية بعلامتها التجارية، لتعزيز فرصها، وجذب ولاء العملاء.1 التخطيط للفعالية والأجندة2 التأكد من مناسبة المحتوى3 تمييز الفعالية بعلامتها التجارية4 توفير الرعاة والمشاركين5 ضمان العلاقات الإعلامية