في إجراء مفاجئ، عيّن «تويتر» كبير الهاكزر الشهير بيتر زاتكو المعروف على نطاق واسع باسم (Mudge)، رئيساً للأمن، ومنحه تفويضاً واسعاً للتوصية بتغييرات في الهيكل والممارسات. وقال الموقع في بيان (الثلاثاء): «اضطررنا لذلك كون المنصة وتطبيقاتها تتعرض باستمرار لتهديد من اللوائح التنظيمية، كما تعاني من انتهاكات أمنية خطيرة». وقال كبير مسؤولي الأمن السابق في «فيسبوك» أليكس ستاموس: «زاتكو مناسب تماما للمنصة، إذ سيعالج الأخطاء الهندسية والمعلومات المضللة وسيفحص أمن المعلومات وسلامة المنصة». وفي يوليو الماضي، تمكن متسللون من الوصول للأدوات الداخلية للمنصة، وغيروا إعدادات حسابات وغردوا بدلا عن شخصيات شهيرة مثل جو بايدن وبيل غيتس وإيلون ماسك.