كشف الأطباء إصابة زوجة لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفايروس كورونا، وفق صحف مصرية، (الإثنين). وأفاد الجهاز الطبي المشرف على علاج صلاح بإيجابية عينة زوجته للفايروس (الأحد)، وبدأت بالفعل بتلقي البروتوكول المصري للعلاج، بينما تأكدت سلامة «مكة» ابنة صلاح وخلوها تماما من «كوفيد-19». وكانت التحاليل أثبتت إصابة صلاح بالفايروس بعد التقاط صور له، بدون كمامة أحياناً، راقصا وسط العشرات خلال حفل زفاف شقيقه في القاهرة الأسبوع الماضي، ليغيب بذلك عن مباراتي منتخب بلاده أمام توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. وحصل صلاح على إذن طبي باستكمال فترة الحجر الصحي في الجونة.