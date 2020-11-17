أكد العلماء أن كورونا تحور «بشكل خطير» ليصبح أسرع انتشارا بـ10 مرات، عن الفايروس الذي ظهر في ووهان أواخر 2019. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، أبان باحثو جامعة نورث كارولينا ومعهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو أن النسخة التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة الآن «أكثر عدوى بكثير» من الأصلية. واعتبرت نتائج دراستهم المنشورة في مجلة «ساينس» العلمية أن البروتين الذي يمنح القدرة على التشبث بخلايا الضحايا تغير كثيرا، ما عزز إمكاناته في الانتشار الواسع. ويقول الباحث الرئيسي يوشيهيرو كاواوكا: «رفعت الطفرة قدرة الفايروس على الانتشار الواسع، لكن لحسن الحظ اللقاحات قيد التطوير حاليا ستكون فعالة ضد الطفرات».