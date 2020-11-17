تخطط روسيا لتنظيم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام القادم، تستمر لما يقارب الأسبوعين.

وبحسب تقرير لشركة «إنيرجيا» الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء، نشر اليوم (الثلاثاء)، من المقرر أن تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر 2021.

وأشار تقرير الشركة الروسية إلى أنه «من المتوقع أن تستمر الإقامة في المحطة 12 يوما فقط»، وفقا لموقع «سبوتنيك».

وأكد التقرير على أن سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء سويوز «إم إس-20»، لافتا إلى أن المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل.