أعلنت الحكومة البلجيكية، (الإثنين)، نيتها تلقيح 70% على الأقل من السكان، أي 8 ملايين نسمة، ضد «كوفيد-19»، وذلك مجانا لكل مواطن.

وقرر المؤتمر الوزاري للصحة العامة أن اللقاح لن يكون إلزاميا لكنه متوفر للراغبين.

وجاء في بيان: «الهدف هو تلقيح 70% من السكان على الأقل. والفئات التي لها الأولوية سيحددها علماء ونقاشات عامة في المجتمع». وأضاف: «سيكون اللقاح مجانيا لكل مواطن»، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وتعد بلجيكا، التي عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، وسجلت 540 ألف حالة «كوفيد-19»، وأكثر من 14 ألف وفاة، من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بالوباء.

وتشارك البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي في العملية الأوروبية لشراء لقاحات «كوفيد-19»، كما ذكر البيان.

وأعلنت المفوضية الأوروبية (الإثنين)، أنها وافقت على عقد جديد للحصول على لقاحات «كوفيد-19»، هو الخامس مع مجموعة «كيورفاك» الألمانية للأدوية، وتأمل في توقيع عقد سادس «قريبا» مع موديرنا.

ولن تسلم اللقاحات إلا بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها. ولن تبدأ عملية توزيعها إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن توزيع أول اللقاحات سيتم مطلع 2021.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية (السبت)، أنها تنوي إعطاء الضوء الأخضر لأول لقاح بحلول نهاية السنة لتوزيعه اعتبارا من يناير.