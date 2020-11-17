حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (الإثنين)، من أن بلاده ينتظرها شتاء مظلم، في إشارة إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد، إذ سجلت الولايات المتحدة الأيام الماضية أرقاما قياسية لم يسبق أن وصلت إليها منذ ظهور الجائحة.

وقال بايدن للصحفيين في ولاية ديلاوير إن الأمور ستزداد صعوبة، وهذا يتطلب بذل قصارى جهودنا لمحاربة «كوفيد-19» حتى نتمكن من فتح النشاط التجاري بأمان واستئناف حياتنا ووضع هذه الجائحة وراءنا.

وأضاف أن المزيد من الناس قد يموتون «إذا لم ننسق جهود التصدى للفايروس»، مشددا على أننا إذا اضطررنا إلى الانتظار حتى 20 يناير القادم لبدء هذا التخطيط فإن ذلك سيجعلنا متأخرين لأكثر من شهر.