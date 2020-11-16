صدمت شركة «قوقل» عددا كبيرا من مستخدميها بقرار يعطيها الحق في حذف الحسابات غير النشطة اعتبارا من أول يونيو 2021. ووفق موقع «تايمز نيوز ناو» سيتم حذف أي حساب «غير نشط» لمدة عامين، من منصات وخدمات البريد الإلكتروني «جيميل» والتخزين السحابي «قوقل درايف». وسيتم حذف أي بيانات أو ملفات خاصة من تلك التطبيقات إذا بقي الحساب خاملا لـ24 شهراً، أو تجاوز السعة التخزينية، بما في ذلك مستندات قوقل أو جداول البيانات أو العروض التقديمية أو الملفات والصور، وستخطر المستخدمين قبل إزالة أي محتوى، غير أنها أتاحت للمستخدم الحصول على سعة تخزينية أكبر تبدأ من 100 غيغابايت بمقابل مادي.