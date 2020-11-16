كشف الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك عالم المناعة والحساسية، أن القضاء على وباء «كورونا» يمكن ألا يستغرق أسبوعين. ووفق راديو «سبوتنيك» (الإثنين)، قال بوليبوك: «إذا فصلت المصابين ووضعوا في حجر صحي صارم، سيتوقف الوباء، لأن الفايروس لا يمكن أن يظل في أجسادهم للأبد، إما أن يموتوا أو يموت الفايروس ويتعافوا». واستدرك: «تتوقف سلسلة العدوى أكثر إذا بقي الجميع في منازلهم تماماً لمدة أسبوعين، ما يؤدي لانتهاء الوباء في غضون 15 يوماً.. وهي الطريقة التي أوقف بها الفايروس في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفيتنام». وقلل بوليبوك من خطورة «كورونا» قائلا: «ستظل الانفلونزا الإسبانية أكثر جوائح الانفلونزا انتشارا في تاريخ البشرية».