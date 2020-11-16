أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO (الإثنين) أن نتائج فعالية لقاح فايروس كورونا الأمريكي تدعو للتفاؤل، بعدما أكدت شركة «مودرنا» أن لقاحها ضد الفايروس المستجد أثبت فعالية بنسبة 94.5% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مشيرة إلى أن اللقاح يعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال، وهي مادة متعددة الاستخدامات لإرسال التعليمات الجينية إلى الخلايا.وجاء في بيان أصدرته «WHO» أمس: «إنه لأمر مشجع أن نسمع مثل هذه الأخبار، كما نرحب بإعلان «بايلوجيكال إي» أن التجارب السريرية للمرحلة الأولى/الثانية للقاحها بدأت». وتابعت: «شيء رائع أن لقاحات متعددة تقترب من المراحل النهائية للاختبار، سيحتاج العالم لقاحات عدة لتلبية جميع احتياجاته».