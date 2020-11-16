على لسان الإعلامية المصرية لميس الحديدي، نفت الفنانة عبلة كامل حقيقة ما تردد حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها شائعة ضمن الشائعات التي طالتها في الفترة الماضية، وأبرزها إصابتها بمرض السرطان.وقالت لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» (الأحد) إنها تلقت اتصالا طويلا من عبلة كامل، وحكت لها أموراً يمكن كشفها وأخرى ليست للنشر، غير أنها قالت لها بالنص: «أنا سليمة وصحتي كويسة ومش تعبانة خالص، وأنا فرحانة جدا بحب الناس، وعمري ما كنت أتصور إني محبوبة كده من الجمهور». وحين طالبتها لميس الحديدي بالخروج للجمهور وطمأنتهم بنفسها، أجابت عبلة كامل: «أنا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس». وفي ما يتعلق بما تردد حول نيتها اعتزال الفن، قالت: «لا طبعا، أنا بحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، وأنا شفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميلة جدا ومتنوعة، لكن مفيهاش دور يناسبني أو يستفز رغبتي في التمثيل، وأنا مستنية دور حلو أقدّمه للجمهور، وأنا متشكرة لكل واحد نفسه يشوفني على الشاشة».يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان مسلسل «سلسال الدم» منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي.