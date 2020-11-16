عادت الممثلة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل، بعدما كشفت إصابتها بفايروس «كورونا» قبل عام. رغم نفيها ذلك عقب حضورها مهرجان الجونة السينمائي (أكتوبر) الماضي. وتبادل رواد التواصل مقاطع من برنامج «إي تي بالعربي» (الأحد)، تظهر يوسف تعترف بإصابتها في ديسمبر 2019 ليلة رأس السنة. وأنها لم تكن تعلم بأنها مصابة بـ«كوفيد-19»، وتعاملت معه كنزلة برد عادية حتى شفيت من تلقاء نفسها. واعتبر رواد التواصل أن تصريحاتها مجرد دعاية للموسم الثاني من مسلسلها «الآنسة فرح» على منصة «شاهد». يذكر أن بعض الفنانين كشفوا أخيرا إصابتهم بكورونا، بينما أخفوا ذلك عن وسائل الإعلام، أبرزهم المصرية أمينة خليل واللبناني نيقولا معوض.