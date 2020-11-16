قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA استئناف تحليق الطائرة «سيئة السمعة» بوينغ ماكس 737، في وقت يقترب فيه المنظمون العالميون من الموافقة على عودة الطائرة للخدمة بعد توقف تشغيلها لتسببها في حادثتي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر، أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً. وستحصل شركة بوينغ على موافقة السلطات غداً (الأربعاء) بعدما قدمت مراجعة شاملة لوسائل السلامة والأمان في الطائرة، بينما طالب أقارب ضحايا الحادثتين وعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالكشف عن البيانات الداعمة لهذا القرار، قبل السماح لها بإعادة التشغيل العالمي. يذكر أن «بوينغ» قالت في وقت سابق إنها أدخلت تعديلات جوهرية على الطائرة.