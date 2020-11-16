يؤثّر النوم نهاراً والسهر المتأخر ليلاً على الساعة البيولوجية ما يؤدي لاضطراب الجسم. ووفق CNN يؤكد استشاري الأعصاب بمستشفيات «ميديكلينيك» في دبي الدكتور ديرك كريغر أن أعراض «عكس» الساعة البيولوجية تتضمن الشعور بالخمول وفقدان التركيز بسبب تراجع النشاط الذهني، وإرباك النظام الغذائي، إذ إن تناول الطعام في غير الأوقات العادية يؤدي لمشكلات هضمية مثل فقدان الشهية والإمساك، ناهيك عن تحفيز الأمراض العصبية وتغيير أوقات إفراز هرمون النمو ما يعزز الإصابة بأمراض الدورة الدموية والبدانة، محذرا من السهر الطويل أثناء ساعات الليل كونه أحد أهم أسباب خفض كثافة العظام وزيادة تعرضها للهشاشة، خصوصا مع التقدم في السن.1 شعور بالخمول وفقدان التركيز2 فقدان الشهية لارتباك النظام الغذائي3 الإصابة المتكررة بالإمساك4 تحفيز الأمراض العصبية5 تقليل كثافة العظام (الهشاشة)