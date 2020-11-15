أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حسين القحطاني أن درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة ستشهد انخفاضاً تدريجياً إلى أن تصل لأقل من الصفر في الشمال، كأول المناطق المتأثرة بالموجة الباردة. وتابع حديثه لبرنامج صباح السعودية (الأحد): «نستعد حالياً لدخول فصل الشتاء الذي يبدأ مناخياً منتصف الشهر، ومن المتوقع أن يكون بارداً هذا العام».. فمجمل التوقعات تشير إلى انخفاض الحرارة في عدد من المناطق تصل إلى 5-6 درجات. وتابع: «الشهر الجاري يعد من الأشهر المطيرة، وأتوقع أن يشهد هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة كما أن مجمل مناطق المملكة ستكون معرضة للتأثر بهذه الحالة المطرية».