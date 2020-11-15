بنصيحة خاصة، تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، على خط أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، طالبة منهما الهدوء والحفاظ على حياتهما والالتفات لأولادهما. وأكدت أحلام أن «من حق بسمة أن تغار عليه». وقالت في تغريدة مساء (السبت): «حرااام والله وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وأجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة». وتابعت في تغريدة أخرى: «من حقها تغار زوجي طبيعي أغار خصوصاً إذا في معجبة تقصد تؤذي مشاعرها».وكانت بوسيل، طلبت في إعلان انفصالها عن تامر حسني (الجمعة) الماضي، «لكل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويرون أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقة معها أي صور بشأنه». فيما تبادل الزوجان إلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.ولم يصدر من حسني حتى كتابة هذه السطور أي بيان رسمي بشأن انفصاله عن بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بين الزوجين اللذين تزوجا عام 2012، ولديهما 3 أبناء.