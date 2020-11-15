انتهت أكاديمية mbc للمواهب أخيرا من اختبارات تجارب الأداء لأكثر من 800 موهوب وموهوبة سعودية، تقدموا للمشاركة في فيلم سينمائي عالمي. وقالت الرئيس التنفيذي للأكاديمية جنى يماني لـ«عكاظ»: «بلغ عدد المتقدمين للمنصة منذ انطلاقها قبل 5 أشهر نحو 48 ألفاً، تنافس من بينهم 800 على فرصة المشاركة في فيلم من إنتاج mbc، إذ سيؤدي 4 منهم مناصفة بين الشبان والشابات، أدوارا رئيسية، وسيتم تصويره بالمملكة لإبراز المعالم الجمالية التي تضمها السعودية، كما سيشارك فيه ممثلون عالميون ومتدربون سعوديون أمام الكاميرا وخلف الكواليس». وذكرت يماني أن من بين المتقدمين للفيلم أسماء معروفة في التمثيل وآخرين لديهم أعمال ستعرض قريبا.وعن أبرز المشاريع التي قدمتها الأكاديمية، قالت يماني: "منذ الاعلان عن الأكاديمية، تم إطلاق عدد من البرامج، منها برنامج تدريب مرئي خلال فصلي الصيف والخريف، سيتخرج منها بنهاية العام الحالي 825 متدرباً في الإخراج والكتابة والتمثيل والتحرير والانتاج، علاوة على برنامج تدريب في مقر العمل ساري طوال العام، والمتدربون يشاركون في برنامجي "صباح الخير ياعرب" و"تحدي العائلات"" وأضافت: "علاوة على اشتراك متدربين خلف الكاميرات في فيلمين عالميين تعمل عليهما MBC". مشيرةً إلى أن البرامج التدريبية شاملة وذات جودة لصقل المواهب السعودية.