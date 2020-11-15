لم تعد فرصة الظهور السينمائي والدرامي والإعلامي محصورة على فئات معينة، بل أصبحت متاحة للموهوبين السعوديين من شتى مناطق المملكة، من خلال أكاديمية mbc، التي انتهت قبل أيام من اختبارات تجارب الأداء لحوالى 800 موهوب وموهوبة سعودية تقدموا، بغية المشاركة في فيلم سينمائي عالمي سيتم تصويره في المملكة، ومن إنتاج mbc.



ووقفت «عكاظ» على اختبارات تجارب الأداء، التي جرت في الرياض، بحضور عدد كبير من الموهوبين والموهوبات في التمثيل من مناطق عدة منهم من سافر خصيصاً لحضورها، وعمل دؤوب من الأكاديمية، لترشيح الأسماء الأربعة للمشاركة في الفيلم العالمي.



وقالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية ومواهب mbc جنى يماني لـ«عكاظ»، إن عدد المتقدمين لمنصة الأكاديمية منذ انطلاقها قبل 5 أشهر وصل إلى أكثر من 48 ألف شخص، من بينهم 800 موهوب يتنافسون على فرصة المشاركة في فيلم عالمي من إنتاج mbc، وخضعوا لاختبارات عدة، للوصول إلى المرحلة المتقدمة من تجارب الأداء، مشيرةً إلى أن المشاركة في الفيلم العالمي ستكون لأربعة أدوار رئيسة مناصفة بين الفتيات والشبان.



وأضافت أن الفيلم سيتم تصويره في المملكة، بهدف إبراز المعالم الجمالية في المملكة، حيث يشارك فيه ممثلون عالميون وممثلون ومتدربون سعوديون، الذين سيكون لهم حضور في العمل سواء أمام الكاميرا أو خلف الكواليس، لافتةً إلى أن تجارب الأداء مختلفة من مشروع إلى آخر، وهذه الفرصة تم فتح التقديم فيها لمدة أسبوعين.



وذكرت أن من بين المتقدمين للفيلم أسماء معروفة في التمثيل، وآخرين لديهم أعمال ستعرض على قناة mbc خلال الفترة القادمة، وأسماء جديدة لكن لديها موهبة عالية، فيما هناك متقدمون يحتاجون إلى دورات تدريبية قبل تجارب الأداء، مؤكدةً على أن اللغة في الفيلم شرط أساسي على المتقدمين، فيما ستكون هناك أعمال أخرى ستكون عليها تجارب أداء باللغة العربية.



وعن أبرز المشاريع التي قدمتها الأكاديمية، قالت يماني: «منذ الإعلان عن الأكاديمية، تم إطلاق عدد من البرامج، منها برنامج تدريب مرئي خلال فصلي الصيف والخريف، وهذه البرامج سيتخرج فيها بنهاية السنة 825 متدرباً في الإخراج والكتابة والتمثيل والتحرير والإنتاج، وأيضاً لدينا برنامج تدريب في مقر العمل و هو سارٍ طوال السنة، ومنها وجود متدربين في برنامجي «صباح الخير ياعرب» و«تحدي العائلات»، وسيكون هناك متدربون خلف الكاميرات في فلمين عالميين تعمل عليهما MBC»، مشيرةً إلى أن البرامج التدريبية شاملة وذات جودة لصقل المواهب،. ومدتها أسابيع وقد تصل إلى سنة، وبعضها عبارة عن بعثات تدريب إلى خارج المملكة في مؤسسات تعليمية وشركات عالمية في مجال الإعلام، وسيتم الاعلان عن جميع برامج 2021 خلال الشهر القادم. وشددت على التعاون بين الأكاديمية ومنصات مجموعة mbc، بهدف إتاحة الفرصة للمتدربين بالاطلاع على طبيعة العمل، والاستفادة من الخبرات الموجودة بالمجموعة.