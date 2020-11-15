اقتحم أسطورة كرة السلة كوبي براينت قائمة مجلة «فوربس» الأمريكية عبر قائمتها السنوية لأكثر المشاهير جنيا للثروات حتى بعد وفاتهم، والتي ضمت 13 شخصا.

وانضم الأسطورة براينت الذي توفي في أواخر يناير الماضي ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين، بتحطم طائرته الهليكوبتر الخاصة، إلى قائمة «فوربس»، بعد أن ارتفعت قيمة ثروته منذ وفاته بمقدار 20 مليون دولار، ليحتل المركز السادس.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، يرجع ارتفاع ثروة براينت إلى الأرباح التي جنيت من بيع تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجليس ليكرز، هذا إلى جانب كتاب سيرته الذاتية، الذي بيعت 300 ألف نسخة منه، كما جنت عائلة براينت مبالغ طائلة من مبيعات «نايكي» التي قدّرت قيمتها بـ250 مليون دولار، تضمنت ملابس وأحذية، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وضمت قائمة «فوربس» للعام 2020 إلى جانب براينت 12 شخصية من المشاهير الذين يواصلون جني الملايين بعد موتهم، وجاء ترتيبهم على النحو الآتي:

1- مايكل جاكسون (48 مليون دولار).

2- الدكتور سوس (33 مليون دولار).

3- تشارلز شولز (32.5 مليون دولار).

4- أرنولد بالمر (25 مليون دولار).

5- إلفيس بريسلي (23 مليون دولار).

6- كوبي براينت (20 مليون دولار).

7- جوس ورلد (15 مليون دولار).

8- بوب مارلي (14 مليون دولار).

9- جون لينون (13 مليون دولار).

10- برينس (10 ملايين دولار).

11- فريدي ميركوري (9 ملايين دولار).

12- جورج هاريسون (8.5 مليون دولار).

13- مارلين مونرو (8 ملايين دولار).