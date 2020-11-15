أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأحد)، اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لـ6 فئات.

وكشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه تم اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

كما أفاد الشيخ محمد بن راشد بأنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفايروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال: هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات، والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.