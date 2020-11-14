ينهي «قوقل» دعمه لتطبيق استكشاف الموقع الخاص (VR Expeditions)، للرحلات الميدانية الافتراضية، المستخدم مع أجهزة الواقع الافتراضي. ووفق RT (السبت)، سيوقف «قوقل» اعتبارا من 31 يونيو 2021 دعمه للتطبيق الذي أنشأه لإتاحة فرصة الرحلات عبر برنامج (Expeditions Pioneer) لأول مرة عام 2015. وكان «قوقل» من أوائل من تيقنوا أن الواقع الافتراضي سيكون هدفا مستقبليا، وبالفعل نجح خلال العزل الاختياري الذي صاحب وباء كورونا، في استقطاب العديد من الناس كأحد حلول السفر الافتراضي دون اللجوء إلى مغادرة منازلهم، وبإغلاق التطبيق ستنتقل تلك الجولات الافتراضية إلى تطبيق (Google Arts and Culture)، الذي يقدم عددا من ميزات الواقع المعزز.