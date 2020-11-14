في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» (الجمعة)، كشفت الفنانة المصرية منى زكي سرا عن زوجها الفنان أحمد حلمي، مؤكدة أنه يهوى الطبخ لكنه يخرج بتجارب سيئة، وقالت: «هذا الشيء الوحيد اللي مش فالح فيه». بينما فوجئت زكي بفيديو جديد بثه حلمي خلال تصوير حلقة البرنامج، وهو يعد كيكة ولا يستطيع إخراجها من الصينية.وعلقت زكي: «مابيصدق أخرج من البيت ويعمل كده، كل ما أسيب البيت ما أعرفش بيعمل إيه، ببقى قلقانة أول ما أخرج وأسيبه لوحده». وتابعت: «إهدار للدقيق والسكر والشوكولاته بيعمله مش طبيعي». وذكرت أن زوجها يجيد فقط عمل «سد الحنك.. هو ده الحاجة الوحيدة اللي فالح فيها، واللي صورها ونشر الفيديو بتاعها قبل كده، غير كدة أي كلام، ولا حتى بيعرف يسلق بيض».تصريحات منى زكي، جاءت ضمن ترويجها لأحدث أفلامها السينمائية «الصندوق الأسود»، المعروض حاليا في دور العرض، بعد غيابها 4 سنوات عن الأعمال السينمائية.