«بعد انفجار بيروت المشؤوم، لم أجد كلمات تمثل الواقع اللبناني أكثر من قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني، التي تمثلني وتجسد مشاعري»، بهذه الكلمات أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن سبب نجاح وانتشار فيديو كليب «بيروت الأنثى» كونه يختصر حياة كل عائلة لبنانية ومعاناتها، بسبب هجرة أبنائها وهجرة العقول المحلية للخارج بحثاً عن مستقبل أفضل. وأضافت وفق «العربية.نت»: فكرت بالهجرة مرات عدة، لكن الوضع الحالي متشابه تقريباً في كل دول العالم خصوصاً مع جائحة كورونا والإغلاق العام.وقالت صاحبة «أخاصمك آه»: «الوضع في لبنان سيعود كما كان عليه سابقاً، بعد مرور هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، لذلك فموضوع هجرتي مع عائلتي غير مطروح حالياً». واعترفت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادها «سيئ جداً ومحبط فعلاً»، إلا أنها تقنع نفسها دائماً بأن هذه المرحلة مؤقتة وستمر قريباً. واستدركت: «كورونا جعلني حريصة أكثر على الوضع الصحي لعائلتي وبناتي، فاختصرت التنقل إلا للحاجات الضرورية واعتمدت طريقة تقضي بالقيام بكل شيء من داخل المنزل، وذلك بهدف الحدّ من احتمالات التقاط العدوى، إلى أن تمر هذه الفترة على خير». وختمت: «سأنهي قريباً ألبومي الجديد، ولو أني لست متأكدة من كيفية إطلاقه في ظل الوضع الصحي».