تسبب مشهد للفنانة المصرية مي عزالدين مدته لا تزيد على 3 دقائق، في ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر المشهد وفاة والدة عزالدين في مسلسل «خيط حرير»، وتفاعل معه رواد التواصل، وصحبت المشهد أغنية «ناقصني أمان» من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، فيما غنته المطربة الشابة نوهان المرشدي.يذكر أن المسلسل يذاع على شبكة قنوات «أون» بطولة عزالدين، ومحمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير. وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.