فاجأ المذيع البريطاني فيليب سكوفيلد، مقدم برنامج «ذا مورنينغ» على قناة ITV جمهوره بارتدائه تنورة ضخمة ليضمن تطبيق التباعد الجسدي خوفاً من عدوى فايروس كورونا، ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (السبت)، قال سكوفيلد: «هذه الطريقة الجديدة لإبقاء الآخرين بعيدين عني حتى لا أتعرض لمأزق»، والتقط العاملون صوراً لسكوفيلد تظهره يسير في الممر الرمادي الباهت خلف الكواليس مرتدياً قميصاً من الترتان البحري وتنورة بيضاء ضخمة، مشى فيها باتجاه الكاميرا، معلقاً: «سأظل أرتديها حتى نهاية الوباء». وفرضت القناة التلفزيونية البريطانية قواعد أمان صارمة لمواجهة تداعيات الفايروس المستجد، فيما اعتاد مشاهدو سكوفيلد ومضيفه المشارك هولي ويلوبي دائماً على بعد مترين.