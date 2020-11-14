فقد الوسط الإعلامي في المملكة (السبت)، أحد أشهر مخرجي التلفزيون السعودي المخرج والإعلامي طارق ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام السابق، فيما نعاه وزير الإعلام المكلف وزير التجارة ماجد القصبي، وقال: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد العزيز الأستاذ طارق أحمد ريري، الذي خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».بدورها، نعته ابنته هالة عبر حسابها في «تويتر»، قائلة: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».كما رثاه عضو مجلس الشورى رئيس تحرير «عكاظ» السابق الدكتور هاشم عبده هاشم عبر حسابه في «تويتر»، إذ كتب: «الغالي الأستاذ طارق ريري.. أحزنني كثيرا خبر وفاتك هذا الصباح، وأنت الذي كنت ملء السمع والبصر خلقا وعطاء وتميزا بإنجازاتك التلفزيونية والإعلامية الراقية. رحمك الله رحمة الأبرار، وتعزيتي الصادقة لابنتيك العزيزتين، سها وهالة، ولكل أفراد الأسرة الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».أما سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل فودع ريري عبر حسابه التويتري أيضا وكتب: «رحم الله طارق ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».وشارك ريري في إخراج العديد من الأعمال بالتلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم بالقناة الأولى، كما عمل وكيلاً لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس القناة الإخبارية، ناهيك عن مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc.«عكاظ»، التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد الراحل بالرحمة والمغفرة.