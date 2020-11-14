فاجأت مصممة الأزياء بسمة بوسيل معجبي زوجها تامر حسني بإعلان انفصالهما (الجمعة)، وطلبت ممن يرسلون إليها صورا ومقاطع تجمعه بمعجباته أن يتوقفوا عن ذلك، قائلة: «لم يعد فارقا معي». وألغى الزوجان متابعة بعضهما على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع حسني، بحذف فيديو يظهر فيه راقصا مع معجباته على أغنيته «قوّلني كلام»، التي طرحها أخيراً. وسبق لحسني أن اعترف لبرنامج «صاحبة السعادة» أن بوسيل «نكدية وشديدة الغيرة من المعجبات.. وشكاكة». إلا أنه -وحتى كتابة هذه السطور- لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الانفصال، بينما ذكر مقربون أن هناك محاولات جارية للصلح بين الزوجين المرتبطين منذ 2012، ولديهما 3 أبناء.