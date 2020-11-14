مع تسجيل الولايات المتحدة أرقاما غير مسبوقة في الإصابات بفايروس كورونا، كشف كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي فجر (السبت) أن هناك «غلطة» جعلت الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات. وقال في لقاء مع محطة MSNBC: «مسؤولو الصحة لاحظوا أن عدد الإصابات أقل بشكل ملحوظ، في التجمعات الكبيرة، مقارنة بالتجمعات العائلية المكونة من 8-10 أشخاص، وهي الخطر الأكبر الآن، وليس الاحتفالات الكبيرة التي يجتمع فيها غير الأقارب». واستدرك: «في التجمعات العائلية، يشعر الجميع بارتياحهم لأفراد عائلتهم، لذا لا يشعرون بالحاجة لارتداء كمامات، أو إجراء فحوصات، رغم أن هناك مصابين بلا أعراض ينشرون الفايروس في محيطهم دون قصد».