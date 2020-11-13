توفي بيتر سوتكليف، الملقب بـ«سفاح يوركشاير»، أحد أبرز المجرمين في تاريخ بريطانيا، اليوم (الجمعة)، في السجن، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد رفضه تلقي العلاج من الإصابة بفايروس «كورونا» المستجد.



واشتهر سوتكليف في نهاية السبعينات عندما أرعب بريطانيا، بعد قيامه بسلسلة من جرائم القتل أودت بحياة 13 فتاة شمالي إنجلترا، بينما أصيبت 9 أخريات.



وكان «سفاح يوركشاير» يقضي مدة عقوبته بالسجن المؤبد، عندما توفي في مستشفى جامعة نورث دورهام، بعد مضاعفات إصابته بالفايروس.



ورفض سوتكليف تلقي العلاج بعد إصابته بفايروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بنوبة قلبية، حيث كان القاتل السابق يعاني من مشاكل صحية عدة، منها السكري وأمراض بالقلب، بحسب «سكاي نيوز».



وبعد زواجه في عام 1974، أصبح سوتكليف مهووساً ببائعات الهوى الشابات في منطقة يوركشاير، حيث أثار الذعر بعد سلسلة من جرائم القتل الغامضة، ما دفع الشرطة البريطانية إلى التعميم للفتيات بعدم الخروج مساء، حتى نجحت بالقبض عليه عام 1981.



وفي العام 1981، أُدين ساتكليف، وأمضى بعض الوقت في مستشفى برودمور في بيركشاير قبل نقله إلى سجن فرانكلاند في عام 2016، بعد أن اعتبرت حالته مستقرة بما يكفي ليقضي فترة عقوبته في السجن.