دخل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مبرمج في العالم بفضل هدية قدمها له والده، بعد أن تمكن من إتقان لغة برمجة بايثون.



وقال صاحب السنوات الـ6،أركام تالسانيا: «والدي علمني ذلك، وبدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل iOS و Windows. علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون».



وقال والد الصبي إن أركام كان مهتماً بالألعاب في البداية، ولكن سرعان ما تحول اهتمامه إلى إنشائها، بحسب ما نقل موقع ndtv.



وتجدر الإشارة إلى أنه اجتاز اختبار شهادة Microsoft في مركز اختبار Pearson VUE.