أعلنت شركة إلكترونيات طبية أمريكية تطوير جهاز لقتل فايروس كورونا، عبر امتصاص الجراثيم وصعقها بأشعة فوق بنفسجية عالية الكثافة، فيما يسمى بتقنية Nanowave والتي يمكنها القضاء على 99% من الفايروس التاجي في أقل من جزء من الألف من الثانية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يتكون الجهاز من 4 محركات تسحب الهواء حتى 300 لتر، فيما تدفع الهواء الخالي من الفايروس لمسافة تزيد عن 10 أقدام. كما صممت الشركة أول مصباح أشعة فوق بنفسجية UV-C مرن بالكامل في العالم والذي تم تعديله جسديًا في الجهاز لتوفير إشعاع UV-C عالي الكثافة.وأجرى فريق الاختبارات المعملية 80 تجربة بالجهاز الصاعق مع جامعتي تكساس وولاية كولورادو، إذ حقق الهدف منه بنسبة 99.99907%. ويقول أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة كانيجي ميلون إلياس تاوي: «طورت الشركة واحدة من أولى الأدوات القابلة للتطبيق لتعطيل فيروس COVID-19».