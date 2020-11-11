يطلق «قوقل» ميزة أمان جديدة في متصفحه كروم 88 المتوقع إصداره يناير 2021، لمنع هجمات القبض على علامات التبويب أو ما يعرف بـ«tab-nabbing attacks»، وهو نوع خطير من الاختراقات، إذ يمكنه خداع علامة تبويب المتصفح عبر تصيد معقد، يستبدل URL العلامة بآخر ضار بينما تحتفظ الصفحة بمحتوياتها. وكشف مشروع أمان تطبيق الويب المفتوح OWASP أنه نظرا لأن المستخدم كان في الأصل على الصفحة الصحيحة، فمن غير المرجح أن يلاحظ تغييرها، خصوصا أن الموقع يشبه الهدف نفسه، وإذا صادق المستخدم على الصفحة الجديدة، فسيتم إرسال بيانات اعتماده (أو بيانات حساسة أخرى) إلى موقع التصيد الاحتيالي بدلاً من الموقع الشرعي.